Ceccaroni a DAZN: «Col Milan daremo il meglio di noi stessi». Le dichiarazioni del difensore del Venezia

Pietro Ceccaroni a DAZN prima di Venezia-Milan.

Le sue parole: «Ci è dispiaciuto non giocare a Salerno, eravamo pronti per giocare ma in questo periodo ci sono queste situazioni. Siamo concentrati ora su questa partita, vogliamo dare il meglio di noi stessi»,