Ceccarini sugli obiettivi del Milan: «Osservati van Breemen e questo attaccante classe 2000». Le parole del giornalista

Il direttore di TMW Ceccarini ha fatto il punto della situazione sul mercato Milan

PAROLE – «Al Milan piace Finn van Breemen, difensore classe 2003 del Basilea. Il Milan sta lavorando anche sull’attacco. C’è un altro nome che negli ultimi tempi si è aggiunto alla lista. È quello di Akor Adams, punta nigeriana del Montpellier, classe 2000. La dirigenza rossonera lo ritiene un profilo molto interessante per rafforzare il settore offensivo. Finora ha realizzato 7 reti in undici partite in Ligue 1. È forte fisicamente ma allo stesso tempo rapido nello smarcarsi e andare al tiro. Nella sessione estiva la società francese lo ha acquistato dal Lillestrøm per poco più di 4 milioni di euro. Adesso vale il doppio ma l’operazione resta contenuta dal punto di vista economico e il Milan ci sta seriamente pensando per l’inizio del nuovo anno».