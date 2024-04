Ceballos Milan: il centrocampista in uscita dal Real Madrid, lo scenario che può favorire i rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ceballos. Il centrocampista è in uscita dal Real Madrid

Possibile colpo dalla Spagna. Dani Ceballos è tra i nomi accostati al calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva. Il tal senso il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione:

impiegato solo 227 minuti nella Liga in questa stagione, distribuiti su 14 presenze non gioca dall’inizio di marzo e secondo quanto riportato da Relevo non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti. Per lui tuttavia la concorrenza non manca.