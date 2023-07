Castillejo vicino all’addio al Valencia? L’ex Milan apre all’Arabia: la situazione

Samu Castillejo potrebbe salutare presto il Valencia per cominciare una nuova esperienza in Arabia: la situazione dell’ex Milan

Si muove qualcosa sul calciomercato anche tra gli ex Milan: Samu Castillejo sta per dire addio al Valencia. Il calciatore è sulla via dell’uscita e sulle sue tracce ci sono alcuni club.

In particolare, stando a quanto riferisce Relevo, ad essere interessato ad acquistare lo spagnolo ci sarebbe l’Abha Club, squadra dell’Arabia Saudita. Anche il Besiktas era interessato a lui, ma non può garantirgli lo stipendio che percepisce attualmente in Spagna.