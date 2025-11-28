Castellanos, torna in Milan Lazio: le ultime in vista del match di San Siro. Sarri può utilizzarlo?

Castellanos è rimasto fermo per oltre un mese, Maurizio Sarri ha un’arma in più per affrontare il Milan domani sera

Una buona notizia accende l’ambiente Lazio in vista dell’impegno di campionato contro il Milan a San Siro. Per Maurizio Sarri, il tecnico campano che predilige un calcio propositivo e veloce, c’è un’arma offensiva in più a disposizione: il rientro di Valentín “Taty” Castellanos. L’attaccante argentino, arrivato in estate con grandi aspettative, è finalmente pronto a tornare sul rettangolo verde dopo un’assenza prolungata.

Il centravanti è rimasto fermo ai box per oltre un mese a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite cruciali per la formazione biancoceleste. La sua assenza si è fatta sentire nelle rotazioni offensive, privando Sarri di un’alternativa di peso al centro dell’attacco.

Taty Castellanos: Un Pericolo in Più per Allegri

La notizia del recupero di Castellanos, un attaccante noto per la sua aggressività, il pressing costante e la notevole capacità di lottare su ogni pallone, non passerà inosservata a Milanello. Massimiliano Allegri, il saggio stratega toscano alla guida del Diavolo, dovrà tenere in considerazione questa variabile in più nella preparazione tattica della partita.

Come riportato da Tuttosport, il “Taty” potrebbe non partire dal primo minuto data la lunga inattività, ma il suo impiego come subentrante nel corso della ripresa è un’ipotesi più che concreta e temibile. Allegri sa bene che, con le difese stanche e gli spazi che inevitabilmente si aprono nel secondo tempo, la freschezza e la determinazione di un giocatore come l’argentino possono fare la differenza, ribaltando l’inerzia del match.

Una Soluzione per la Partita in Corso

Il rientro di Castellanos fornisce a Sarri una preziosa opzione per modificare l’assetto offensivo a gara in corso. Se la partita dovesse restare bloccata, o se i capitolini avessero bisogno di maggiore fisicità e profondità in attacco, l’inserimento dell’argentino potrebbe rivelarsi la mossa vincente.

Per i rossoneri, la sfida si complica. Non solo il Milan deve concentrarsi sulla gestione degli undici titolari in campo, ma deve anche prepararsi a contenere un potenziale avversario che, entrando dalla panchina, cercherà di sfruttare ogni minima distrazione o calo di tensione.

La disponibilità di Castellanos aggiunge quindi un elemento di imprevedibilità e pericolo al piano partita della Lazio, trasformando la sfida di San Siro in un duello tattico ancora più affascinante e incerto tra i due maestri in panchina.