Cassano: «Prime quattro in Serie A? Ecco dove vedo il Milan»

L’ex attaccante del Milan, Antonio Cassano, ha pronosticato quali squadre arriveranno nelle prime 4 posizioni in Serie A

Intervenuto nel corso della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ipotizza un’Inter tra le prime 4 posizioni in campionato, con altre due sorprese per la zona Champions League. L’ex attaccante del Milan, esclude i rossoneri dalle prime quattro posizioni, senza spiegare i motivi che lo hanno portato ad escludere la squadra di Pioli.

LE PAROLE – «Quest’anno il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro. Ricordiamoci quando è arrivato Inzaghi, l’Inter giocava meravigliosamente perché, come diceva Vieri, c’era il residuo di Conte. Allo stesso modo per me ci sono i residue di Spalletti. Quando poi si inizieranno a perdere un po’ di certezze, bisognerà mettere mano e Garcia è una bravissima persona ma non un maestro come Spalletti. Fiorentina e Atalanta arriveranno entrambe in zona Champions con Inter e Juventus».