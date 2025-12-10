Cassano parla così della vittoria del Milan a Torino: da Pulisic e Maignan ad Allegri. Segui le ultimissime

La clamorosa vittoria in rimonta del Milan contro il Torino (3-2) continua a far discutere, non solo per il risultato emozionante, ma per le dinamiche di gioco che hanno portato al ribaltamento. A esprimere il suo parere, senza peli sulla lingua, è stato Antonio Cassano, l’ex attaccante rossonero noto per il suo talento e la schiettezza, ai microfoni di Viva El Futbol Official.

FantAntonio ha elogiato il successo del Diavolo, ma ha riservato parole durissime per l’atteggiamento dei granata, sprecando un vantaggio di due reti.

Gli Eroi Rossoneri: Pulisic e Maignan

Per Cassano, la differenza in questo momento nel Milan la stanno facendo due pilastri assoluti della rosa: “Pulisic e Maignan stanno facendo la differenza in questo momento al Milan.”

Christian Pulisic, l’esterno americano decisivo con una doppietta nella rimonta, incarna l’efficacia offensiva, mentre Mike Maignan, il portiere francese spesso definito un “fenomeno tra i pali” per le sue parate decisive, garantisce la solidità difensiva. L’ex calciatore ha sottolineato come “Partite così danno fiducia e coraggio,” esaltando il morale alto dei rossoneri.

La Furia Contro il Torino e l’Anti-Calcio

La critica più aspra di Cassano è stata rivolta al Torino e al suo tecnico. “Il Milan ha meritato sicuramente, ma non si può vedere una squadra che gioca in casa avanti 2-0 perdere così come ha fatto il Torino. Poi è normale che i tifosi si incazzano. È una roba vergognosa,” ha tuonato l’ex attaccante.

L’oggetto della sua frustrazione è stato l’approccio tattico dei granata: “Per 70 minuti hanno pensato solo a buttare in avanti la palla.” Secondo Cassano, gli allenatori come Baroni (nel contesto in cui è stato citato) che propongono un “anti-calcio” ricevono il suo biasimo: “In partite così, in cui ci sono allenatori come Baroni che fanno l’anti-calcio, tifo sempre per l’altra squadra. Il Milan ha strameritato.”

Allegri e Tare: Costruire sul Merito e l’Attitudine

Le parole di Cassano sottolineano la qualità e la mentalità vincente che la squadra ha mostrato. Questa attitudine è fondamentale per Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano ritornato al timone, il quale punta a una squadra solida ma anche capace di imporre il proprio gioco.

Per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, la bravura di Pulisic e Maignan dimostra l’importanza di avere fuoriclasse nei ruoli chiave. Il DS albanese deve ora sfruttare il mercato per aggiungere ulteriore qualità e profonditàalla rosa, assicurando ad Allegri i giusti innesti per trasformare il “merito” sottolineato da Cassano in una vittoria di campionato.