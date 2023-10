Cassano attacca Lukaku: «Trattava con Milan e Juve, ha fatto un disastro»

Antonio Cassano non le manda certo a dire a Romelu Lukaku, accostato anche al Milan sul mercato. Le sue parole alla Bobo Tv

Le parole di Antonio Cassano che non le manda certo a dire a Romelu Lukaku, accostato anche al Milan sul mercato. Cosa ha detto alla Bobo Tv:

«Ha trovato la scusa della finale di Champions, ma effettivamente era Dzeko a dover giocare e per merito. Ma come si fa? Mentre sembrava dovesse rimanere al club nerazzurro, che aveva fatto un grosso sacrificio per lui, si mette a trattare con Milan e Juve e poi non dà spiegazioni e dice “ma un giorno parlerò”. Caro Lukaku, evita di parlare il disastro lo ha già fatto. Noi interisti non lo caghiamo neanche uno come lui, fuori dalle pa***»