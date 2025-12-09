 Cassano infuocato: «Il Milan ha strameritato!»
Cassano infuocato: «Il Milan ha strameritato! La sconfitta del Torino è una roba vergognosa e vi spiego perchè»

6 minuti ago

Cassano

Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre e noto opinionista, ha commentato la vittoria in rimonta dei rossoneri contro il Torino

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero e opinionista schietto, è intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol Official per commentare la vittoria in rimonta del Milan contro il Torino (2-3), non risparmiando critiche feroci all’atteggiamento dei granata e del loro allenatore.

PAROLE – «Pulisic e Maignan stanno facendo la differenza in questo momento al Milan. Partite così danno fiducia e coraggio. Il Milan ha meritato sicuramente, ma non si può vedere una squadra che gioca in casa avanti 2-0 perdere così come ha fatto il Torino. Poi è normale che i tifosi si incazzano.

È una roba vergognosa, per 70 minuti hanno pensato solo a buttare in avanti la palla. In partite così, in cui ci sono allenatori come Baroni che fanno l’anti-calcio, tifo sempre per l’altra squadra. Il Milan ha strameritato»

