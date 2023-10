Caso scommesse: ecco quando i legali di Tonali saranno a Roma per il patteggiamento. Le ultime notizie sull’ex Milan

Dopo aver giocato 21 minuti nel match tra Newcastle e Crystal Palace, l’ex giocatore del Milan Tonali ha salutato i suoi tifosi che potrebbe non rivedere per molto tempo.

Infatti i legali di Tonali nella giornata di domani saranno a Roma per discutere sulle modalità del patteggiamento. In seguito arriverà la squalifica per il giocatore che è, come noto, coinvolto nel caso scommesse.