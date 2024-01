Caso Maignan, Collavino avvisa: «Cerchiamo i responsabili, non entreranno più allo stadio»

Collavino, dg dell’Udinese, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sul caso Maignan

Le parole di Collavino, dg dell’Udinese, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport sui cori razzisti a Maignan durante la partita contro il Milan:

LE PAROLE – «Stiamo lavorando con le forze dell’ordine per individuare i soggetti che si sono resi responsabili di questo grave gesto, di questo grave episodio. Abbiamo iniziato questa collaborazione a partita in corso. Come società siamo fortemente determinati ad individuare i responsabili, e lo faremo, lo faremo in maniera molto energica. Per fortuna abbiamo la fortuna di lavorare in uno stadio che è all’avanguardia. Ci sono più di 300 telecamere, quindi riteniamo di avere gli strumenti per arrivare al risultato. Vogliamo punire i responsabili: punirli significa affidarli alle forze dell’ordine, ma noi come società non permetteremo loro di entrare più all’interno dello stadio a tempo indeterminato. Il DASPO è un provvedimento amministrativo dalla durata limitata. Le società hanno le facoltà di poter fare riferimento al regolamento dello stadio ed hanno la possibilità di prendere provvedimenti ancora più importanti»