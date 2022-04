Casarin: «Ieri partita molto difficile per l’arbitro. Ripetizione del rigore una forzatura tecnica»

Paolo Casarin ha commentato l’arbitraggio di Juventus-Inter: «Ieri partita molto difficile per l’arbitro. Ripetizione del rigore una forzatura tecnica». Ecco le dichiarazione dell’ex arbitro

Paolo Casarin, ex arbitro e designatore, parla ai microfoni di Radio 1 di quanto accaduto a livello arbitrale tra Juve e Inter ieri sera. Ecco le sue parole:

«Partita molto difficile per l’arbitro, alla fine di questi novanta minuti di battaglia non sono bastati un arbitro e un altro davanti al monitor per placare le polemiche. Se i ventidue giocatori non danno una mano non è così facile: ho visto un arbitraggio molto preoccupato. Il calcio di rigore a fine primo tempo è stato dato dal VAR, Irrati non era d’accordo ed è stato convinto. Un pestone c’è stato, il rigore è severo ma ci può stare. La confusione tecnica arriva alla ripetizione del rigore: è una forzatura tecnica, ma alla fine ha portato al gol che ha deciso la partita».