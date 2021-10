Casarin: «Di Bello ha disputato un’ottima gara, Pairetto non mi è piaciuto»

Paolo Casarin ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole su Atalanta-Milan e…

Paolo Casarin ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole su Atalanta-Milan e Sassuolo-Inter:

«Di Bello per Atalanta-Milan. Calabria in rete dopo pochi secondi! L’Atalanta reagisce con forza ma Freuler sbaglia e Tonali raddoppia. Partita più fallosa, ma Di Bello la controlla bene. In Sassuolo-Inter, sull’1-0 Handanovic doveva essere espulso dall’arbitro Pairetto».