Casarin su Cakir: «Errore grave non solo suo ma anche del VAR»

Paolo Casarin, ex arbitro, ha gravemente condannato la direzione di Cakir durante Milan-Atletico: VAR non esente da colpo

Paolo Casarin, famoso ex arbitro, ai microfoni del Corriere della Sera ha analizzato in questo modo la pessima direzione dell’arbitro Cakir (con VAR annesso) nella gara di martedì in Champions contro l’Atletico Madrid:

«Ha concesso un rigore per un tocco di mano non punibile, da posizione difficile e quindi per presunzione di fallo. Il suo Var non ha trovato il modo di spedirlo al monitor, verso l’umiltà».