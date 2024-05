Sacchi, bordata alla Juve: «In 60 anni vinto in Europa quanto il mio Milan in tre anni»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, protagonista di un evento al Salone del Libro di Torino

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan protagonista di un evento al Salone del Libro di Torino tra le varie ha lanciato una bordata senza troppi giri di parole alla Juventus in merito alle vittorie in Europa:

LE PAROLE – «La Juve in 60 anni ha vinto due Coppe dei Campioni, è quello che ho vinto io, che abbiamo vinto noi, in tre anni. Abbiamo vinto due Coppe dei Campioni e loro in 60 anni. Ci sarà della differenza? Ma se sei ignorante non capisci qual è la differenza»