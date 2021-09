Casa Milan: iniziativa per le gare in trasferta

Casa Milan: iniziativa del club rossonero per i tifosi che non potranno seguire la squadra in trasferta. Ecco di cosa si tratta

Seguire il Milan in trasferta da Casa Milan. Questa è l’ultima iniziativa del club rossonero per i propri tifosi. Dal match contro lo Spezia, infatti, sarà possibile seguire al Bistrot della sede di Via Aldo Rossi tutte le gare della squadra. Ecco il tweet sul profilo ufficiale del Milan