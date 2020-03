Carraro: «Io milanista, Galliani il miglior dirigente in circolazione»

Franco Carraro non ha nascosto la propria simpatia per il Milan e la propria stima nei confronti di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi

Franco Carraro non ha nascosto la propria simpatia per il Milan e la propria stima nei confronti di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi: «Ho lasciato la presidenza nel 1971, da lì in poi ho fatto il dirigente sportivo a vari livelli e ho sempre dovuto essere razionale. Ho sempre nascosto i miei sentimenti, ma è chiaro che sono un simpatizzante del Milan. E non c’è dubbio che dall’addio di Berlusconi e Galliani, che per me è il dirigente sportivo più bravo in circolazione, il club stia vivendo un momento poco felice. Tuttavia, continuiamo a sperare che finisca e che torni un periodo buono» ha dichiarato Carraro a TMW.