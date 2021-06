Carnevali: «Inter o Milan? Vi svelo il futuro di Gianluca Raspadori»

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla del futuro di Gianluca Raspadori, corteggiato da Milan e Inter

FUTURO – «L’altra notte, quando è uscita la lista ufficiale, ho provato un orgoglio immenso. E sono convinto che da lassù anche il patron Squinzi, grande artefice del progetto Sassuolo, avrà provato le mie stesse sensazioni. Raspadori è cresciuto nel nostro vivaio e vederlo già all’Europeo rappresenta la nostra Champions League, la ciliegina sulla torta dopo 8 stagioni consecutive in A. Oltretutto, Giacomo si aggiunge a Locatelli e Berardi. Senza contare che tra i convocati ci sono anche Lorenzo Pellegrini, Sensi e Acerbi: tutti giocatori passati da noi. Fantastico!».

VALORE DI MERCATO – «Non ha prezzo, nel senso che non lo vogliamo vendere. Il Sassuolo punta sui giovani e Raspadori si deve consacrare da noi. Stesso discorso per Scamacca. Raspadori resta al cento per cento. Non vogliamo ascoltare nemmeno eventuali proposte per lui. Mentre per gli altri giocatori ambiti da top club vedremo. Qualche interesse concreto c’è, soprattutto dall’estero. Sì, Locatelli è uno di questi».