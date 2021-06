Buone notizie per Roberto Mancini in vista dell’inizio dell’Europeo: Sensi sta meglio e c’è ottimismo per Marco Verratti

Buone notizie per Roberto Mancini in vista dell’inizio dell’Europeo di venerdì prossimo. Secondo quanto riporta Sky Sport oggi Stefano Sensi ha svolto una visita di controllo che ha rassicurato lo staff azzurro sul suo recupero per la rassegna continentale.

Ottimismo anche per Marco Verratti il quale salterà certamente il match d’esordio contro la Turchia mentre potrebbe tornare per quello successivo contro la Svizzera. Infine Giacomo Raspadori quasi certamente farà parte del gruppo azzurro dopo la buonissima prova con l’Italia Under 21 di ieri. Resta da capire se entrerà direttamente nella lista dei 26 (con probabile esclusione di Politano), o se sarà ‘aggregato’ al gruppo come riserva (fino al 10 giugno, vigilia di Italia-Turchia, sarà possibile sostituire eventuali infortunati.