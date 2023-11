Passerini spiega: «Ibrahimovic-Milan? Ecco come stanno le cose»

Carlos Passerini, noto giornalista, ha parlato del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: ecco come stanno le cose

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Carlos Passerini ha parlato così del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan:

«Al momento non è previsto un incontro con il club. È Zlatan che deve decidere. Se devo dire una figura che assomiglia di più a quello che potrebbe fare Ibrahimovic nel Milan dico Oriali. Ibra sarebbe una figura molto originale, un ruolo ritagliato su misura. Questo è quello che ha detto Cardinale a Zlatan: vieni e poi vediamo. Dalle parole di Pioli si percepisce che pensa di aver già tutto per poter uscire da questa situazione, anche senza l’arrivo di Ibrahimovic. Il punto, ribadisco, è sempre quello: è Ibra che deve decidere. Al momento Ibra non ha deciso di venire al Milan».