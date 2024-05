Nuovo allenatore Milan, De Paola SPIEGA: «Sarri non va assolutamente bene. Farei questa scelta per il post Pioli»

Nuovo allenatore Milan, Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato la possibile scelta dei rossoneri in panchina

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del possibile erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Sarri direi assolutamente no, su De Zerbi c’è un discorso diverso. Tutti gli allenatori adesso parlano del valore dei singoli, Ancelotti dice che l’allenatore bravo è quello che non fa danni. È pretattica, gli allenatori valorizzano i singoli e scherniscono il loro lavoro. Non è vero questo. De Zerbi mi sembra ancorato a una difesa falsa dei giocatori. Si mette dietro agli stessi giocatori, parliamo di calcio. A me piace il modo di intendere calcio di De Zerbi, ma questo metodo comunicativo a me non piace e lui è stato anche scortese verso i giornalisti. Noi abbiamo rispetto per i giocatori di De Zerbi, ma non ce la menare troppo. Il confronto deve essere meno supponente».