Caressa sul Milan: «Mercato interessante, ma oggi mi sembra…». Le sue parole alla vigilia della prima giornata di campionato

Alla vigilia della prima giornata di Serie A, Fabio Caressa ha parlato sui suoi social del Milan. Ecco le parole del giornalista.

CARESSA – «Milan: campagna acquisti molto interessante, ma tanti giocatori nuovi e ci vorrà del tempo; mi sembra che i rossoneri siano ancora un po’ indietro nel mettere insieme attacco e difesa. Si scopre un po’ troppo… Non so come riuscirà a partire, ma sicuramente potrà mettere tutto a posto nel corso dei mesi».