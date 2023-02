Caressa in vista della Champions: «Sarà molto interessante vedere come rendono i giocatori fondamentali». Le parole del telecronista

«Bella partita di scacchi, entrambe giocano meglio quando ripartono. Sarà molto interessante vedere come rendono i giocatori fondamentali. Di là ce n’è uno che può fare la differenza come Kane. Ma il Milan mi sembra di poter dire che ha più gamba in ripartenza. E nel Milan torna Bennacer, terzo per recupero palloni in Italia e secondo per recupero di palloni a centrocampo».