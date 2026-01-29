Caressa spiega: «Il Milan gioca due partite differenti in base all’avversario. Non è cinico? Vero, ma le partite vanno guardate»

Caressa ha analizzato su YouTube le metodologie di Allegri e il momento del Milan, affrontando diversi temi legati ai rossoneri. Le sue parole

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato le modalità con cui Massimiliano Allegri prepara le partite del Milan in relazione agli avversari. Partendo dalle prestazioni di Maignan contro la Roma, il giornalista ha toccato il tema delle critiche e delle analisi che spesso accompagnano il gioco rossonero, specialmente quando si parla di Allegri.

Secondo Caressa, la discussione sul Milan, seppur sempre vivace, deve essere contestualizzata alla strategia dell’allenatore, che riesce a adattare la squadra in base al tipo di partita che ha di fronte, evidenziando un approccio pragmatico e realistico.

IL MILAN CINICO E L’ADATTAMENTO DI ALLEGRI – «Maignan ha parato l’impossibile contro la Roma. Sul Milan si è aperto ancora un dibattito, come sempre quando si parla di Allegri, allegriani, non allegriani, ma ciò non mi interessa. Ho sentito delle analisi in cui si cerca di dire che non è vero che il Milan è cinico perchè il Milan ha uno dei miglior attacchi del campionato, ed è vero, ha uno dei rapporti tra occasioni create e segnate migliore ed è vero, il numero di occasioni segnate migliore ed è vero, però poi le partite bisogna guardarle e guardandole ci si accorge di alcune cose».

I NUMERI E LA TENDENZA DEL MILAN – «I numeri in campionato sono numeri medi, esprimono una tendenza che va letta. La tendenza è che gioca due partite differenti se gioca con le squadre a destra o a sinistra della classifica, questo è palese. È così perchè Allegri essendo bravo cerca di adattare la sua squadra ai momenti e all’avversario».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale