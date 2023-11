Cardinale atteso a Milano. Dalla sfida a San Siro contro il PSG all’incontro con Ibrahimovic: la sua agenda

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha posto l’attenzione anche su Gerry Cardinale che, nonostante la sconfitta di ieri del Milan in casa contro l’Udinese, raggiungerà Milano per vedere dal vivo la super sfida col PSG.

Il programma del numero uno di RedBird infatti non è cambiato: sarà in città tra domani e martedì e assisterà al match contro i parigini. A margine, poi, un possibile nuovo incontro con Ibrahimovic per definirne, si spera dalle parti di Milanello, il ritorno.