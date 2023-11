Cardinale a Milano, l’agenda è fittissima: tutti gli appuntamenti dopo l’incontro con Ibra

Cardinale a Milano, l’agenda è fittissima: tutti gli appuntamenti dopo l’incontro andato in scena ieri con Ibra

Non soltanto l’incontro andato in scena nella giornata di ieri con Ibrahimovic volto a riportare al Milan l’ex attaccante. Cardinale è a Milano anche per altri impegni.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui suoi appuntamenti. Dopo il faccia a faccia con Ibra Cardinale resterà a Milano fino a metà settimana per la partita col PSG e per dare supporto a squadra e allenatore. Previsti anche colloqui per il nuovo stadio.