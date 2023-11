Cardinale a Milano per Milan-PSG di Champions League, in agenda anche questo importante summit: ecco con chi

Cardinale è atteso a Milano per la sfida di Champions League tra Milan e Psg, gara già decisiva per le sorti del girone dei rossoneri. Dopo la partita in agenda potrebbe esserci un importante summit.

È probabile, ma ovviamente non certo, che il numero uno di RedBird possa avere un nuovo incontro con Ibrahimovic dopo quello avvenuto a settembre. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.