Cardinale Milan, Ordine: «Le sue parole fanno imbufalire i tifosi». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Franco Orcine, giornalista che segue le vicende del Milan, a Pressing ha commentato le parole di Gerry Cardinale, patron rossonero.

«Questa è l’occasione per far imbufalire ancora di più i tifosi del Milan, perché il problema di fondo resta sempre quello. Finché i conti erano in ordine ma venivano anche i risultati, tutti si sono sperticati in lodi per Elliott, che ha risanato un bilancio che era stato ridotto da Fassone e Mirabelli ai minimi termini, e quindi era tutto bello».