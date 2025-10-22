Connect with us

News

Cardinale Milan, prende quota il progetto NBA? Obiettivo 2027, il retroscena non lascia dubbi. E anche l'Inter prende informazioni

News

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: il Milan pareggia all'ultimo respiro contro il Pisa a San Siro

News

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Athekame acciuffa il Pisa in pieno recupero e regala un punto ad Allegri

News

Atalanta Milan, brutte notizie per Juric: in vista del match in programma martedì 28 ottobre. Assenza pesante

News

Tavares si ferma, altro stop in casa Lazio: salterà anche il Milan?

News

Cardinale Milan, prende quota il progetto NBA? Obiettivo 2027, il retroscena non lascia dubbi. E anche l’Inter prende informazioni

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

cardinale

Cardinale Milan, può prendere quota il progetto NBA: incontro a Milano con il Commissioner NBA Adam Silver. Obiettivo 2027

Il mondo dello sport è in fermento per un progetto che potrebbe rivoluzionare il basket continentale. Il Commissioner NBA Adam Silver è stato a Milano 24 ore fa per partecipare a un’assemblea di RedBird, la holding proprietaria del Milan, confermando l’accelerazione del piano statunitense.

Come riporta Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, l’NBA è “decisissima”: vuole cominciare la sua Lega europea nel 2027. Il progetto prevede la creazione di franchise nelle principali capitali e Milano è in pole position per ospitare una di queste squadre.

Cardinale Milan, al via il progetto NBA

Il Milan, grazie al suo patron americano Gerry Cardinale, è in prima fila per creare una franchigia milanese legata al Milan. L’idea di una polisportiva e l’utilizzo del brand Rossonero, fortissimo a livello globale e negli Stati Uniti, rappresentano un vantaggio strategico enorme per l’operazione.

Tuttavia, il progetto ha già un altro pretendente di peso in città: anche l’Inter è “altrettanto interessata” a legare il proprio brand a una potenziale squadra della nuova Lega NBA.

La partita a scacchi è appena iniziata e la posta in gioco è altissima. “In due mesi si capirà di più”, ma l’arrivo del Commissioner Silver a Milano evidenzia come l’Italia e i club calcistici milanesi siano al centro della strategia di espansione della lega più importante del mondo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.