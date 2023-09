Capuano critica Frattesi: «Nei derby si rispetta anche chi perde»

Il giornalista Giovanni Capuano, attraverso i propri social, commenta l’atteggiamento assunto in campo da Frattesi durante Inter-Milan

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista Giovanni Capuano muove una critica nei confronti di Davide Frattesi per l’atteggiamento assunto dal centrocampista nerazzurro nel corso di Inter-Milan.

LE PAROLE – «Frattesi farà bene a mettersi in fretta sulla linea d’onda del derby di Milano. Che è aspro, spesso di alto livello, pieno di colore e sfottò ma anche unico visto che in linea di massima giocato in una città che sa rispettare anche chi perde e non solo celebrare chi vince».