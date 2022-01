Capello: «Vi spiego cosa serve al Milan»

Fabio Capello, intervenuto dalle colonne di Gazzetta, ha fatto una panoramica della Serie A, in vista della ripartenza

Fabio Capello, intervenuto dalle colonne di Gazzetta, ha fatto una panoramica della Serie A, in vista della ripartenza. Tra le altre cose, l’ex allenatore ha parlato anche di Milan. Di seguito, le sue parole:

MILAN – «Cosa serve al Milan? Un difensore. Si è visto quanto sia costata l’assenza di Kjaer, quanti gol in più hanno preso. Gli allenatori hanno bisogno di un leader in campo, e il danese lo è, come ha dimostrato anche in nazionale. Comunque il Milan sta recuperando giocatori. Mi sembra in ripresa».

BIG MATCH – “Sono partite che potrebbero essere fondamentali. Per alcune squadre, se la distanza dai loro obiettivi aumentasse, diventerebbe difficile recuperare“.