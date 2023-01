Capello: «Tonali e Bennacer hanno tecnica, qualità e gol». Le dichiarazioni dell’ex allenatore rossonero alla Gazzetta

Fabio Capello parla così alla Gazzetta dello Sport dei punti di forza del Milan. Le dichiarazioni dell’ex allenatore rossonero.

«Il Milan in mediana ha gente come Tonali e Bennacer che possiedono tecnica, qualità e anche qualche gol nei piedi. Ora che si gioca tanto sugli esterni, se vuoi innescare bene gente come Theo Hernandez, devi avere visione di gioco. Peccato per Maignan: mancherà un portiere di livello.»