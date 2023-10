Capello: «Mbappé fa la differenza al Psg. Ecco perché Pioli ha fatto bene a mettere Kalulu e non Calabria»

Fabio Capello ha parlato negli studi di Sky prima del match tra Psg e Milan. Queste le sue dichiarazioni

Fabio Capello a Sky prima di Psg Milan.

PAROLE – «Il Psg è partito male in campionato, Luis Enrique sta portando la mentalità spagnola. Poi c’è la crescita di Mbappé, mi sembra coinvolto. L’ultima partita è stato determinante in tutti i momenti, è quello che fa la differenza. Ma c’è anche più spirito di squadra. Su Mbappé c’è Kalulu, che ha qualcosa in più a livello di marcatura su Calabria».