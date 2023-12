Capello a Sky: «La parata di Maignan ha dato coraggio, bravo Milan e bravo Pioli»

L’ex allenatore del Milan e della Juve, Fabio Capello, si è espresso così sul successo dei rossoneri contro il Newcastle

Intervenuto dagli studi di Sky Sport al termine di Newcastle Milan, Fabio Capello si è espresso così sul successo ottenuto dai rossoneri, che porta la squadra di Pioli in Europa League.

LE PAROLE – «Maignan è stato l’uomo che ha salvato il 2 a 0, ha fatto una parata con il pollice, è riuscito a buttare la palla sulla traversa ed ha salvato un tiro che era gol. In questi momenti qua, questi salvataggi danno una forza, un coraggio… Tutti quanti pensano che la partita può girare. Ed è girata perché i sostituti sono entrati con forza e determinazione, il Newcastle è calato molto e lasciava gli spazi, il Milan è stato superiore fisicamente. Bravo Milan. Pioli? Cambi giusti, attenzione sempre fino all’ultimo momento per tutti e lui li ha richiamati. Una bella partita da parte del Milan, hanno dimostrato di avere una buona condizione. Un peccato Leao che non aveva il cambio di ritmo».