Capello non si spiega QUESTA COSA: «Hai problemi sulla destra e VENDI KALULU alla Juventus…». Le sue dichiarazioni

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha criticato alcune scelte dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Nello specifico non è riuscito a darsi una spiegazione della cessione di Kalulu alla Juventus.

CAPELLO MILAN – «A destra hai problemi e vendi Kalulu che alla Juve è subito titolare e gioca alla grande con il Psv. Non mi spiego cosa succeda. Non so se alcuni non sono da Milan o se è sbagliato il contesto. Io vedo undici giocatori sparpagliati in campo, non una squadra. Già dall’anno scorso».