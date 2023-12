Capello elogia Pioli: «Nell’ultima di Champions è stato intelligente perché…». Le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del lavoro di Pioli nella sfida di Champions League tra Milan e Newcastle. Ecco le parole dell’ex tecnico:

«Il Monza fa un bel calcio, ha coraggio, gioca sempre la palla in avanti. Non sarà facile per Pioli, che però nell’ultima di Champions è stato intelligente, rinunciando a giocare uomo su uomo e schierandosi quasi a zona, per poi approfittare del calo fisico degli inglesi».