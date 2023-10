Cannavaro: «Il PSG ha perso solo una partita in casa dal 2012, sulla fascia da Capitano…». Le parole dell’ex difensore

Durante il pre-partita del match di Champions League tra PSG e Milan a Prime Video ha parlato l’ex Campione del Mondo Fabio Cannavaro analizzando alcuni temi.

MATCH DA DENTRO O FUORI – «Qui il PSG ha perso solo una partita dal 2012, è un campo difficile e quindi devi preparare la doppia partita spostandolo anche sulla tattica e sulle parole».

DOVE COLPIRE IL PSG – «Il PSG cercando di partire dal basso e rischiano spesso. Hanno già subito diversi gol perché hanno provato a costruire dal basso. Sono situazioni che il Milan deve sfruttare perché sotto pressione i parigini ti lasciano concludere la giocata».

CALABRIA CAPITANO – «La fascia gli da una responsabilità in più, ma è un tema delicato che deve essere visto dall’allenatore. Il Milan in questi anni deve ancora trovare un leader. Oggi per la partita che il Milan dovrà affrontare e soprattutto per l’avversario su quella fascia ci sta la scelta di Kalulu».

MAIGNAN O DONNARUMMA – «Il Gigio dell’Europeo me lo porto a casa».