Cannavaro BACCHETTA il Milan: «C’è CONFUSIONE, ha preso 6 gol allo stesso MODO». La critica dopo le prime tre giornate

Cannavaro alla Gazzetta dello Sport ha criticato il Milan per i problemi difensivi messi in mostra nelle prime tre giornate di campionato.

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Sicuramente la favorita, perché non ha cambiato niente. Le altre sono tutte cantieri. Certo non mi aspettavo un Milan così, ma il calcio d’agosto illude. É chiaro che c’è confusione: sei gol presi allo stesso modo, sarà il caso di lavorarci su, no?».

