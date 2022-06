Cannavaro: «Ibrahimovic intelligente. Ha seguito me ed ha capito». Le parole dell’ex difensore

Fabio Cannavaro ha parlato al Corriere dello Sport.

IBRAHIMOVIC – «E’ stato importante per lo spogliatoio. Con i problemi che ha affrontato ha capito che ruolo doveva avere e l’ha svolto da leader. Da ragazzo intelligente ha seguito me in passato e ha capito cosa doveva fare…».

ANCELOTTI – «Lui è un caso e un discorso a parte. Quest’anno ha fatto qualcosa che resterà nella storia del calcio: trasmette forza, serenità, consapevolezza. Unico».

MERCATO MILAN E MERCATO JUVE – «Il Milan, forse, vive una situazione legata al cambio di proprietà e deve capire. La Juve cerca parametri zero dai nomi importanti come Pogba e Di Maria».

DYBALA – «Mi auguro che rimanga in Italia, dov’è cresciuto. È un giocatore che mi fa divertire, ma la situazione non è semplice: ha fatto la sua scelta e probabilmente pensava di trovare squadra prima».