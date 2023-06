Canizares: «Europa League? Inter o Milan si vergognavano di giocarla». Le parole ex portiere del Valencia sul tabù per le italiane

Santiago Canizares ha parlato dell’Europa League come un tabù per le italiane, parlando anche del Milan. Ecco le parole dell’ex portiere del Valencia

«A quel tempo, le grandi squadre non volevano giocarla e mandavano in campo i panchinari. Era così fino ai quarti di finale, c’erano squadre come Inter o Milan che si vergognavano, era come giocare in una sorta di seconda divisione d’Europa. Dalla vittoria del Parma, le squadre italiane non hanno più avuto successo. Le squadre spagnole sono invece quelle che hanno alzato l’Europa League più volte e soprattutto il Siviglia»