Camolese: «Qualsiasi scelta di Belotti andrà rispettata». Milan sullo sfondo

Camolese, ex allenatore del Torino, ha detto la sua sul futuro di Belotti: il Gallo è ancora indeciso tra il rinnovo e l’addio a zero

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ai microfoni di Tuttosport ha parlato del futuro di Andrea Belotti. analizzando sia il suo ruolo nella stagione in corso che quello del prossimo futuro col Milan molto interessato a prelevarlo a parametro zero:

«Oggi è importante recuperarlo fisicamente. Per quello che ha dimostrato al Torino, può essere un’arma in più per Juric. Sul futuro, Andrea farà le sue scelte: sarebbe bello vederlo ancora capitano del Toro, ma se dovesse prendere un’altra decisione andrà rispettata».