Cambiaso Milan: l’agente del terzino allo scoperto! Lo ha detto sul suo futuro, ecco le parole sull’obiettivo rossonero

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a Sky Sport del futuro del terzino della Juve, accostato anche al calciomercato Milan. Queste le sue parole.

CAMBIASO – «È un giocatore che è richiesto; questo fa molto piacere. È italiano, speriamo che possa far parte della Nazionale per tanti anni. Ha già militato in Under 21, purtroppo all’Europeo ha giocato poco, il mister ha fatto altre scelte non fortunate e questo credo sia sotto gli occhi di tutti. L’esperienza all’Europeo per l’Italia è stata molto negativa. La Juventus lo ha voluto fortemente, ha messo tanti soldi sul tavolo e sicuramente prima di privarsene farà benissimo le proprie valutazioni e penso che chiederà anche tanti soldi. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, settimana scorsa qualche squadra si è avvicinata e penso che anche in questa succederà qualcosa, ma la Juventus non se ne priverà facilmente».