Camarda Milan, Martone ASSICURA: «I rossoneri non sono SPROVVEDUTI! Il suo percorso sarà QUESTO qui»

Intervenuto a TMW Radio, Aniello Martone, esperto DS con tanti anni di esperienza in Serie C, ha dichiarato:

PAROLE – «Sono propenso alle seconde squadre, perché l’interesse deve riguardare anche la Nazionale e non solo la Serie C. La Juventus rispetto alle altre due è un passo avanti a livello di esperienza. L’Atalanta sta facendo il suo percorso, mentre il Milan è tutto da scoprire. Anche in Serie C si deve puntare sui giovani, la categoria dovrebbe diventare un riferimento in questo. Per me lui è di passaggio in Serie C, il Milan non è un club sprovveduto. Potrà arrivare tranquillamente a vestire la maglia della prima squadra. Penso che la C sia un’ottima palestra per tutti questi giovani, è un campionato di stacco dalla Primavera. Ne ho visti giocatori che dalla Primavera hanno provato il salto in B, ma spesso poi sono tornati in C, dove magari un ragazzo può essere aspettato un po’ di più. Essere ipocriti comunque non è giusto, in Italia abbiamo una cultura diversa da altri paesi nel mettere pressione e nella crescita dei giovani. Potremo modificare alcune cose, ma se siamo stati così per cento anni non cambieremo totalmente in futuro».