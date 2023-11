Camarda Milan: prima il contratto da pro, poi… il piano dei rossoneri per la punta che sta incantando con la Primavera

Francesco Camarda rappresenterà il futuro del Milan. In società non hanno alcun dubbio sul classe 2008, che si sta prendendo la scena in queste settimane con la Primavera.

Nei prossimi mesi il club rossonero punta a fargli firmare il primo contratto da professionista, poi ci sarà il graduale avvicinamento alla prima squadra con un unico obiettivo: far crescere il ragazzo senza nuocere al suo percorso di maturazione. Lo scrive Tuttosport.