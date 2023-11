Camarda sarà convocato per Milan-Fiorentina? Arrivata la decisione definitiva in vista della sfida di San Siro

Arrivano importanti novità per quanto riguarda Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan che sta incantando tutti con la maglia della Primavera in questa prima parte di stagione.

Nelle ultime ore si era sparsa la voce di una sua possibile convocazione in vista della sfida contro la Fiorentina. Come riportato da Calciomercato.com, però, il classe 2008 non sarà convocato per questa sfida.