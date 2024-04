Camarda Milan: il Chelsea pronto alla maxi proposta, la posizione del club rossonero

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Camarda. In tal senso il Chelsea pronto alla maxi proposta, la posizione del club

Il calciomercato Milan si deve guardare dalla minaccia Chelsea per Camarda. Il futuro del giovane attaccante continua ad essere oggetto di discussione in casa rossonera.

Come riportato da Il Milan non perde le speranze di trovare l’accordo con il giocatore per la sua permanenza e in tal senso procedono i dialoghi. Tuttavia i Blues continuano a manifestare forte interesse per il classe 2008 e sarebbero pronto ad una maxi proposta per convincerlo.