Camarda Milan, la pesante indiscrezione: Riso furioso! Confessione a Furlani, una cosa non gli è proprio andata giù

Camarda-Milan, c’è l’indiscrezione: Riso, procuratore della punta, furioso per le notizie circolate sui 10 milioni richiesti come commissione

Come riferito dal Corriere dello Sport, gli agenti di Francesco Camarda, tema caldo del calciomercato Milan, sarebbero furiosi per le notizie circolate nelle ultime settimane.

Riso in particolare avrebbe confessato a Furlani che le presunte richieste da 10 milioni di euro come commissioni per la firma del contratto da parte del ragazzo sono invenzioni giornalistiche: nessuno ha intenzione di avanzare richieste di questo tipo.