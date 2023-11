Camarda Milan: il gioiellino rossonero ha attirato l’attenzione di 4 club

Questa è stata la settimana di Camarda. E’ arrivato l’esordio in Serie A con il Milan accompagnato da tante emozioni. Ora però..

Gioellino da blindare. Questa è stata la settimana di Camarda. E’ arrivato l’esordio in Serie A con il Milan accompagnato da tante emozioni. Ora però va protetto dalle attenzioni sul calciomercato da parte degli altri club:

Secondo quanto riportato da TeamTalk in Inghilterra sul baby-fenomeno del Milan, Francesco Camarda si stanno muovendo Manchester City, Arsenal, Chelsea e Borussia Dortmund che possono strapparlo ai rossoneri pagando il solo premio di formazione in quanto, non essendo ancora 16enne, non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista.