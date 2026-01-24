Calciomercato
Camarda, il futuro resta un rebus: nessun accordo tra Milan e Lecce. Cosa filtra sul futuro del classe 2008
Camarda, Milan e Lecce non hanno trovato ancora l’accordo sulla risoluzione anticipata del prestito. Appuntamento dopo il fine settimana
Il 2026 di Francesco Camarda inizia nel peggiore dei modi. Quello che inizialmente sembrava un trauma contusivo gestibile in poche settimane, si è trasformato in un calvario fisico che rischia di chiudere in anticipo la sua avventura con la maglia del Lecce. Il gioiello classe 2008, di proprietà del Milan, ha infatti deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema alla spalla destra che lo tormenta dal giorno dell’Epifania.
Infortunio e tempi di recupero: stop di 3 mesi
La scelta dell’operazione, presa di comune accordo tra staff medico e giocatore, scarta definitivamente la via della terapia conservativa:
- L’operazione: L’intervento si è reso necessario per evitare ricadute croniche in un’età così delicata per la crescita muscolare.
- Rientro previsto: I tempi di recupero stimati oscillano tra i 2 e i 3 mesi. Camarda punta a tornare in campo solo per le ultimissime gare di campionato, tra aprile e maggio, per poi essere al 100% per il ritiro estivo del 2026.
- Il bilancio al Lecce: Fino allo stop, Camarda aveva collezionato 19 presenze con un gol e un assist. Numeri che testimoniano una fiducia che però non è bastata a farlo esplodere definitivamente in Salento.
Mercato: Braccio di ferro Milan-Lecce
Come riportato da Luca Bianchin (La Gazzetta dello Sport), il futuro immediato del ragazzo è diventato un caso diplomatico tra via Aldo Rossi e la società pugliese:
- Colloquio senza fumata bianca: Milan e Lecce si sono incontrati nelle ultime ore per discutere la risoluzione anticipata del prestito. I rossoneri vorrebbero riportare Camarda a Milanello subito per seguire direttamente l’iter riabilitativo, mentre il Lecce valuta le condizioni economiche e i tempi della rescissione.
- Nodo Riscatto: L’accordo estivo prevedeva il diritto di riscatto a favore del Lecce (fissato a 3 milioni) e il controriscatto per il Milan (a 4 milioni). Se il prestito venisse risolto ora, queste clausole decadrebbero, restituendo al Milan il pieno controllo del calciatore senza passaggi intermedi.
- Il verdetto lunedì: Dopo il weekend di campionato, i due club torneranno a sedersi al tavolo per chiudere la pratica. L’impressione è che il Milan spinga per il rientro alla base per proteggere il suo capitale più prezioso.