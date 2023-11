Camarda convocato per Milan-Fiorentina: svelato anche il numero di maglia del giovane attaccante rossonero

Domani sera ci sarà anche Francesco Camarda tra i calciatori del Milan che prenderanno posto in panchina per il match contro la Fiorentina. Il classe 2008, infatti, verrà convocato in prima squadra.

Il giovane attaccante della Primavera dovrebbe indossare la maglia numero 73 in occasione della sua prima apparizione in prima squadra. E chissà che non possa arrivare anche l’esordio.